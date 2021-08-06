Индийский океан является одним из важнейших регионов с точки зрения глобальной экономики, через него проходит множество морских торговых путей: Суэцкий канал, мыс Доброй Надежды, Малаккский пролив. Однако страны восточной Африки не имеют достаточных сил армии и флота, чтобы защититься от пиратов и террористов. Поэтому в регион пришли «великие державы», которые готовы начать борьбу за влияние.

Как сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира», Индия строит военную базу на острове Агалега, который является частью Маврикия. Журналисты показали снимки со спутника, на которых четко видно взлетно-посадочную полосу, по своим характеристикам рассчитанную не для гражданских самолетов.

Однако официальные представители власти Индии всячески отрицают военную направленность инфраструктуры на Агалеге. Премьер-министр Нарендра Моди настаивает, что полоса нужна исключительно для улучшения сообщения между островом и Маврикием.

Стоит добавить, что Китай уже построил свою базу на восточном побережье Африки в Джибути. Также в стороне не осталась Россия, которая планирует строительство пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане.