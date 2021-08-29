Показанная на форуме «Армия-2021» новинка от Центрального НИИ точного машиностроения и НИИ механики восхитила многих посетителей мероприятия. Военкор Юрий Котенок, к примеру, заявил, что экзоскелет, оснащенный электрическими двигателями – это настоящий прорыв российских военных технологий.

Главное преимущество этой разработки – предоставление военнослужащим возможности экономно расходовать энергию. Так, при беге электродвигатели помогут им уставать на 15 процентов меньше. В целом же нагрузка на мышцы и опорно-двигательный аппарат снижается на 50 процентов.

Использование специального оборудования, встроенного в экзоскелет, также дает возможность на 20 процентов повысить точность стрельбы.

Благодаря использованию снаряжения, российские военные смогут преодолевать огромные расстояния и не затрачивать много усилий на переноску экипировки и оружия. В настоящий момент, отмечает Котенок, существует только один экземпляр экзоскелета, предназначенный для выставки. Однако в ближайшее время может начаться серийное производство и передача снаряжения в войска и силовые структуры России.