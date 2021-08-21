Крупномасштабные военно-морские учения LSE 21 служат явной демонстрацией, адресованной прежде всего Китаю и России. Учения основывались на реальных сценариях, в ходе которых проверялись и оценивались новые принципы ведения боевых действий, которые призваны определить на будущее, как ВМС и Корпус морской пехоты США станут действовать и реагировать на кризисы в глобальном масштабе.

Как сообщает The Drive, в рамках этих учений была проведена операция SINKEX по потоплению боевого корабля у берегов Гавайских островов. По информации издания, при этом было задействовано несколько типов оружия, в том числе противокорабельная ракета AGM-154 (JSOW), запущенная с палубного истребителя Super Hornet, и малозаметные морские ударные ракеты (NSM), запущенные силами Корпуса морской пехоты с использованием новых беспилотных наземных пусковых установок NMESIS.

Также в SINKEX были задействованы новые патрульные ударные самолеты P-8, что могло означать, что они использовали ракеты AGM-84 семейства «Гарпун». Возможно, что избранная для потопления цель была обстреляна и рядом других видов оружия, как это обычно бывает во время операций SINKEX, которые являются ценными и нечастыми возможностями для военных тренировок.

Включение системы NMESIS стало наиболее важным событием для этого SINKEX. В системе используется беспилотный автомобиль на базе шасси единой легкой боевой машины JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), который несет две пусковые установки для противокорабельных ракет Naval Strike. Эта система, также известная как дистанционно управляемая наземная единица экспедиционного огня (ROGUE-Fires), призвана укрепить боевой потенциал формируемых экспедиционных сил Корпуса морской пехоты, являясь ключевым компонентом их серьезной модернизации для поддержки распределенных операций, особенно на Тихоокеанском театре военных действий, на случай конфликта «великих держав».

Во время учений с боевой стрельбой были задействованы две версии NSM: одна с пусковой установки, доставленной C-130, а другая – с доставленной судном на воздушной подушке LCAC. Обе ракеты Naval Strike, как очевидно следует из опубликованных фото, поразили бывший USS Ingraham, пролетев более 100 миль [160 км] до своей цели.

Что касается бывшего военного корабля США Ingraham, The Drive поясняет: этот фрегат класса Oliver Hazard Perry был последним из когда-либо построенных в данной серии. Корабли этого типа были списаны в 2015 году, прежде чем один из них включили в список кораблей, выделенных для операции SINKEX.