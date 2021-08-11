Американские ВМС намерены заменить тренировочный палубный самолет T-45 Goshawk, для чего в ближайшее время объявят тендер. В нем анонсировано участие трех крупнейших компаний, которые занимаются разработкой и созданием военной техники.

Так, группа компаний Leonardo намерена предложить ВМС реактивный самолет М-346 Master, который она в случае необходимости модернизирует до палубной версии.

Boeing также собирается дорабатывать уже имеющуюся воздушную машину T-7A Red Hawk. Она создавалась в сотрудничестве со шведской компанией Saab, но в настоящий момент из-за выявленных недостатков работы приостановлены.

Еще один потенциальный участник тендера – Lockheed Martin, – готов предложить палубный самолет T-50 Golden Eagle, который разрабатывается еще с 2000 года. Компания намерена модернизировать его, чтобы привести в полное соответствие с требованиями заказчика.

Все три воздушных машины – это учебно-боевые самолеты, которые могут использоваться не только для тренировок пилотов, но и участия в воздушных боях. Т-50 даже состоит на вооружении в армиях некоторых стран.