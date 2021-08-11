Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские ВМС намерены заменить тренировочный палубный самолет T-45 Goshawk, для чего в ближайшее время объявят тендер. В нем анонсировано участие трех крупнейших компаний, которые занимаются разработкой и созданием военной техники.

Так, группа компаний Leonardo намерена предложить ВМС реактивный самолет М-346 Master, который она в случае необходимости модернизирует до палубной версии.

Boeing также собирается дорабатывать уже имеющуюся воздушную машину T-7A Red Hawk. Она создавалась в сотрудничестве со шведской компанией Saab, но в настоящий момент из-за выявленных недостатков работы приостановлены.

Еще один потенциальный участник тендера – Lockheed Martin, – готов предложить палубный самолет T-50 Golden Eagle, который разрабатывается еще с 2000 года. Компания намерена модернизировать его, чтобы привести в полное соответствие с требованиями заказчика.

Все три воздушных машины – это учебно-боевые самолеты, которые могут использоваться не только для тренировок пилотов, но и участия в воздушных боях. Т-50 даже состоит на вооружении в армиях некоторых стран.

Вам может понравиться

Кедми: Американские “Томагавки” неспособны противостоять российским гиперзвуковым “Цирконам”

Политолог Яков Кедми прокомментировал заявление очередного украинского «эксперта» о том, что гиперзвуковую ракету «Циркон» можно легко сбить американским «Томагавком». Она, мол, разгоняется до скорости в 7-9 Махов лишь после набора

Эксперт Чмут: Киев допускает грубую ошибку, делая ставку на турецкие корветы

Украинские власти нерационально используют средства, выделенные на перевооружение армии и флота, уверен киевский эксперт Тарас Чмут. Он приводит в пример корветы, которые Киев за огромные деньги намерен купить у Турции.

В Минобороны рассказали подробности инцидента с эсминцем Defender

Действиями российских военнослужащих в инциденте с британским эсминцем «Дефендер» руководил лично глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов. Он также раскрыл изданию “Взгляд” некоторые ранее неизвестные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 11 августа – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 11 августа – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 11 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 11 августа – пасмурно, до 29 °C |