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Даурен Абаев, замглавы Администрации казахского лидера, раскритиковал «языковые рейды», проводимые местными националистами, назвав их проявлением «пещерного национализма».

Согласно его словам, большинство граждан Казахстана осуждают подобные действия. Он добавил, что такие вещи наблюдаются во многих странах, однако это вовсе не значит, что государство поощряет их. Политик добавил, что все эти «языковые патрули» недопустимы, поэтому правоохранительные органы обязательно разберутся с данным вопросом.

Представитель президентской Администрации также призвал не пытаться судить об обстановке в Казахстане по поступкам нескольких человек. Он напомнил, что русский язык в стране используется почти 90 процентами населения, что представляет собой один из наиболее высоких показателей на планете.

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