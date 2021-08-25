Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонный сектор, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что строительство подводных лодок «Ясень-М» для российского флота будет продолжено.

Напомним, что «Ясень-М» — это субмарины, выделяющиеся на фоне аналогов быстрым и бесшумным ходом, современным вооружением, развитой автоматизацией и мощной гидроакустикой. На эти подлодки монтируются пусковые установки для ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Также они предназначены для пуска гиперзвуковых боезарядов «Циркон».

К минусам этих субмарин относятся высокая стоимость, а также длительный процесс строительства, достигающий 8–9 лет. В настоящий момент проводятся мероприятия, призванные уменьшить сроки хотя бы на 12 месяцев, благодаря чему появится возможность сдать в эксплуатацию все заложенные подлодки раньше срока. Сейчас их поступление на флот запланировано на 2022-2028 годы.