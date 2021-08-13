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Певица Виктория Дайнеко некоторое время назад заявила, что будет участвовать в выборах в Госдуму.

Об этом стало известно 2 августа. Участвовать в выборах певица будет от партии «Зеленая альтернатива». Она отметила, что в Госдуме собирается заняться решением проблем с экологией, а также защитой прав животных. К такому решению она пришла после того, как её сосед вышел гулять на детскую площадку с пумой. В России сейчас нет законов, которые могли бы помешать этому.

В эфире «Русского радио» Дайнеко пожаловалась, что после её объявления об участии в выборах её начали травить. Она заявила, что за последнее время её раскритиковали все. Также певица предположила, что люди не понимают что такое Государственная Дума. Она отметила, что баллотироваться в Госдуму может любой, а также указала на то, что не лезет, к примеру, в министры экономики – это было бы весьма смешно.

Недавно стало известно, что участвовать в выборах в Госдуму собирается главврач московской больницы №40 Денис Проценко. Он заявил, что собирается “перезагрузить российское здравоохранение”.

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