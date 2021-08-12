Ни один украинский президент не сможет остановить войну на Донбассе до тех пор, пока она выгодна Западу, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что конфликт в регионе дает США и НАТО возможность поддерживать напряженность у российских границ, поэтому они не разрешат Киеву урегулировать конфликт.

Напомним, что и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский в своих предвыборных программах обещали закончить войну в кратчайшие сроки. Но ни тому, ни другому это не удалось. Все дело в том, что от личности главы государства здесь абсолютно ничего не зависит. Запад использует Донбасс для давления на Россию, поэтому вялотекущая фаза конфликта продлится еще много лет.

Единственное, в чем США могут помочь Украине – это в пресечении каких-либо обострений конфликта. Для них выгодно, чтобы война была тем, чем есть сейчас – периодическими обстрелами, позволяющими постоянно поддерживать напряженность в регионе.