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Военный эксперт Виктор Баранец выдвинул свои предположения по поводу катастрофы самолета Бе-200 в Турции. Он отметил, что в августе это уже третья серьезная авария, которая уносит жизни российских граждан – перед ней случились крушение вертолета Ми-8 и взрыв автобуса «ПАЗ».

Баранец также отметил, что Бе-200 работал в Турции на условиях аренды. Кроме того, несколько таких самолетов сейчас используются в Карелии и Якутии – они там тушат пожары, о чем забывают критики, поднимающие шум по поводу отправки амфибии в Турцию.

«Наш Бе-200 уже почти две недели работал в Турции, поливая гигантские и свирепые пожары многими тоннами морской воды. Самолет-амфибия входил в состав морской авиации и был еще «свеженьким» – в боевом строю он появился год назад. По предварительным данным, в состав российского экипажа входили трое офицеров и два мичмана. Все они погибли вместе с тремя турецкими «наводчиками». Трагедия произошла в горах в районе города Кахраманмараш», – рассказал эксперт.

Он отметил, что на фотографиях, которые облетели интернет, хорошо видно, как самолет сливает воду. Это может означать, что пилоты обнаружили неисправности двигателей и делали все возможно, чтобы снизить вес воздушной машины. Эксперт считает, что Бе-200 предпринял попытку «на полном газу» пройти над перевалом, однако сделать этого не получилось.

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