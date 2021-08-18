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Российские офицеры Дмитрий Попов и Сергей Липовой, воевавшие в Афганистане, рассказали о выводе советских войск из этой страны. Также они сравнили его с позорным бегством, которое явили миру Соединенные Штаты.

Ветераны отмечают, что СССР за десять лет сумел построить инфраструктуру в Афганистане. Военнослужащие уходили из страны никуда не торопясь, причем уходили как герои, с честью выполнившие свой интернациональный долг.

Американцы же бросили афганцев на произвол судьбы, используя тактику «выжженой земли». Они просто проиграли эту войну и позорно бежали, оставив технику и вооружение талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации).

Сергей Липовой также предположил, что будет дальше. Он отметил, что исламисты сейчас сделают все возможное, чтобы воплотить свою многовековую мечту – построить государство, живущее по законам шариата. Также они попытаются присоединить к нему страны Средней Азии, граничащие с Россией. Ветеран заявил, что это самый громкий провал США после операции «Порывистый ветер» во Вьетнаме в 1975 году.

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