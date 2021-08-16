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Учебный полигон Восточной армии Национальной гвардии Пенсильвании (EAATS) стал первым, кто получил на вооружение последнюю модификацию UH-60V Black Hawk («Черный ястреб») в количестве шести единиц. Именно EAATS будет проводить обучение и присваивать первоначальную квалификацию пилота-инструктора UH-60V. Об этом сообщило немецкое издание FlugRevu со ссылкой на пресс-релиз корпорации Northrop Grumman. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Вертолет UH-60V был разработан с целью улучшения стареющего парка UH-60A / L. Модификация «V» получил новое «цифровое» остекление кабины, сертифицированную базу данных GPS-RNAV, а также расширенные возможности планирования полета и выполнения задач. Согласно информации от компании-производителя, эти вертолеты являются первыми в армии США «с модульной архитектурой открытой системы» OpenLift.

Версия UH-60V, по заявлению разработчиков, «улучшает понимание экипажем ситуации и безопасности полета, снижая нагрузку на пилота». Интерфейс между пилотом и вертолетом практически идентичен интерфейсу UH-60M, что позволяет проводить совместные тренировки и совместное использование.

Платформа сертифицирована авиационно-ракетным центром Командования армии США по развитию боевых возможностей для работы по нормам визуального полета. «Модульная архитектура открытых систем OpenLift обеспечивает армию очень живучим UH-60, который со временем можно модернизировать для соответствия меняющимся требованиям миссии», – сказал Джеймс Конрой, вице-президент по системам навигации, целеуказания и живучести Northrop Grumman.

EAATS, базирующаяся на армейском аэродроме Мьюир в Форт-Индиантаун-Гэп, при постановке на вооружение UH-60V работала совместно с Бюро национальной гвардии, Управлением оценки и стандартизации, Управлением по подъему армейских возможностей, Управлением по обучению и доктрине, а также с армейскими тестами и оценками. Командование разработало комплексный пакет поддержки для обучения, который позволяет подразделениям проводить обучение на местах для подготовки пилотов к UH-60V.

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