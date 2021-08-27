Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», а также самолеты КБ «Сухой» в скором времени могут получить в качестве штатного вооружения новейшую неуправляемую ракету С-13Б, разработанную холдингом «Технодинамика». Подробности о боеприпасе рассказал глава входящего в объединение АО «НПК Техмаш» Александр Кочкин.

Он поведал о прописке ракет на различных летательных аппаратах, которая представляет собой прохождение целого комплекса летных испытаний боеприпасов. На вертолете «Ночной охотник», а также на самолетах Су, Як-130 и МиГ-29БМ ракета С-13Б «прописалась» вполне успешно.

Этот боеприпас дает возможность задействовать один из трех эффектов – подорвать цель прямым попаданием в нее, инициировать взрыв над мишенью, чтобы поразить ее как можно легче, либо взорваться под целью для максимального ущерба. Благодаря этому ракета объединяет в себе способности и преимущества сразу трех более ранних боезарядов – С-13Т и С-13ОФ.

В зависимости от настроек ракеты она сможет одинаково успешно поражать живую силу, легкобронированную технику либо самолеты противника и другие виды боевых машин, скрытые в ангарах и укреплениях.