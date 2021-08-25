Американский лидер Джо Байден заявил, что 31 августа войска будут выведены из Афганистана полностью. В то же время он не исключил, что военная операция может быть продлена и в стране останется ограниченный контингент ВС США. Военный эксперт Виктор Сокирко считает, что это огромная ошибка.

Он напоминает, что радикалы из движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) потребовали вывести всех американцев до 31 августа включительно. Если США не примут ультиматум, то у военнослужащих могут начаться серьезные проблемы.

В настоящий момент американские военные не в состоянии даже аэропорт Кабула удержать под своим контролем, несмотря на наличие союзников. Что же будет, если они вдруг останутся и попытаются продолжать военную операцию?

Сокирко считает, что после 31 августа не исключены серьезные конфликты между американскими солдатами и талибами. При этом последние вполне могут использовать для ударов по противнику оружие, оставленное США при выводе войск. Эксперт прогнозирует «великий американский драп», а также отмечает, что советские военные выходили из Афганистана победителями, а не пускались в откровенное бегство.