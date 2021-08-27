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Помимо американского оружия, в руки талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) попало также более сотни российских вертолетов Ми-17. Они вряд ли способны совершать боевые вылеты, считают эксперты.

Все дело в том, что винтокрылые машины должны регулярно проходить обслуживание, ремонтироваться, для чего необходимы расходные материалы и запасные части. Но сейчас их поставки не представляются возможными.

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, ранее возглавлявший холдинг «Вертолеты России», рассказал, что согласно регламенту, принятому в РФ, винтокрылые машины не считаются летной техникой, если они не проходят комплексное техническое обслуживание.

Напомним, что Соединенные Штаты оставили в Афганистане множество своих вертолетов «Черный ястреб», несколько тысяч бронеавтомобилей, а также миллиарды боеприпасов и миллионы единиц стрелкового оружия.

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  • Анна
  • 26.08.2021
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