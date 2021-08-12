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В порт Пусан, что в Южной Корее, прибыла подводная лодка HMS Artful, которая входит в состав авианосной ударной группы, возглавляемой британским кораблем «Королева Елизавета». Детали входа в порт самого авианосца в настоящий момент обсуждаются между официальными представителями Лондона и Сеула.

Субмарина пришвартовалась в порту в среду утром. Власти Южной Кореи уже сообщили, что как подлодка, так и другие корабли АУГ не будут принимать участия в каких-либо маневрах с местными ВМС.

Напомним, что авианосная группа Великобритании отправилась в дальний поход еще в мае 2021 года. По пути два из ее кораблей успели поучаствовать в провокациях против России в Черном море. Так, эсминец Defender удалось изгнать из российских территориальных вод только посредством бомбометания с самолета Су-24.

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