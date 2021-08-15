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Руководство ВОЗ высказалось насчёт утверждения в заключении тайной сделки с правительством Китая.

Как сообщается, недавно об этой сделке заявило британское издание The Sunday Times. Указывается, что соглашение касается расследования о происхождении SARS-CoV-2. Так, по словам источников издания, в рамках этой договоренности эксперты ВОЗ, которые были в Китае в январе и феврале 2021 года, занимались изучением версии только о том, что коронавирус появился естественно, а не был создан в лаборатории.

Согласно заявлению ВОЗ, эти заявления являются «информационным вбросом». Было заявлено, что основным приоритетом организации является завершение наиболее острой фазы пандемии коронавируса.

По итогам исследования, проведённого экспертами ВОЗ, было заявлено, что прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса не удалось. Но вероятность передачи вируса от животного к человеку была названа более вероятной, а версия о лабораторном создание вируса – менее вероятной.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в лабораторном происхождении коронавируса. По его словам, сейчас все отмечают, что он был прав.

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