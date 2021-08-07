В Венгрии начал действовать закон, касающийся продаж книг ЛГБТ-тематики.

Как сообщает RT в своём Telegram-канале, согласно закону, лицам, не достигшим возраста 18-ти лет, запрещается показывать какие-либо материалы, речь в которых идёт об изменении пола или поощряет гомосексуальность. Продавать такие книги не запрещается, но они должны соответствовать следующим условиям – быть в закрытой упаковке, кроме того, продажа разрешена не менее, чем в 200 метрах от образовательных учреждений или церквей.

Закон касается и медиа – так, представителям ЛГБТ-сообщества нельзя сниматься в школьных учебных материалах, также им запрещается принимать участие в съёмках телевизионных шоу для несовершеннолетних.

Отмечается, что в 2020 году Венгрия также запретила однополые браки, а представителям ЛГБТ-сообщества было запрещено усыновлять детей.

Недавно в Венгрии ответили пилоту команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, который заявил, что в стране нужно защищать права ЛГБТ-сообществ. Как было заявлено, сообщения об ущемлении прав ЛГБТ являются фейками.