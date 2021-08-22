Россия превосходит все страны мира по количество десантников. Но в ее распоряжении нет нужного количества самолетов, чтобы максимально эффективно использовать столь ценный военный ресурс, рассказал в своей публикации в издании The National Interest эксперт Майкл Пек.

Он рассказывает, что к подготовке российского десанта не возникает никаких вопросов. Военнослужащие ВДВ отлично обучены и всегда готовы одержать победу в бою даже с превосходящим их по силам противником. Именно ВДВ проводили уникальные операции в 1979 году в Афганистане, а затем в 2014-м – на Крымском полуострове. Но недостаток самолетов является серьезной проблемой.

Пек приводит публикацию журналиста Ильи Крамника, который написал, что 120 военно-транспортных воздушных машин могут сбрасывать на голову противника не более одной дивизии. Но таких подразделений очень много и из-за недостатка самолетов их эффективность заметно падает.

Крамник также отметил, что РФ могла бы уменьшить численность ВДВ, однако особенности политики и структуры российских Вооруженных сил пока не дают этого сделать.