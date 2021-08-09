На данный момент у США имеется только три непримиримых врага – Китай, Россия и природа, пишет американское издание The Hill. Оно называет климатические изменения самым страшным противником, так как они способны нанести гораздо больший ущерб, чем РФ и КНР, вместе взятые.

Кроме того, авторы издания, публикацию в котором перевел портал “ПолитРоссия” пишут, что Соединенные Штаты готовятся к новой холодной войне. При этом противостояние сразу с двумя сверхдержавами потребует от Вашингтона более активных действий, чем в прошлом столетии. Если еще 30 лет назад главной целью было сохранение мира, то сейчас ситуация резко изменилась. От Пентагона требуется обеспечить сдерживание России и Китая сразу во всех сферах – экономической, оборонной, космической, кибернетической и прочих.

РФ является угрозой национальной безопасности США по причине обладания огромным арсеналом ядерного оружия. Китай также создает новые ракеты, но он является еще и мощным конкурентом на международном рынке. Самый же опасный враг – это климат, изменения которого в определенных условиях могут быть пострашнее любого ядерного оружия.