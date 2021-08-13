Представители оперштаба по противодействию распространению COVID-19 в Свердловской области сообщили, что за прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончалось рекордное число людей.

Согласно опубликованной информации, за минувшие 24 часа от данного заболевания умерли 28 человек. При этом в тяжелом состоянии все еще находятся чуть больше восьмисот пациентов. Более половины из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще почти семь тысяч местных жителей лежат в медучреждениях в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что с момента начала пандемии в Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались около 4,6 тысячи человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще полтысячи новых зараженных. Власти и медики продолжают призывать людей вакцинироваться от SARS-CoV-2.