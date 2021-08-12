Представители службы безопасности и разведки США встретились в Вашингтоне в рамках Объединенного совета разведывательного сообщества, чтобы активизировать межведомственное расследование так называемых «аномальных инцидентов со здоровьем» (AHI), о которых сообщили сотни официальных лиц правительства США и их семьи по всему миру. Совсем недавно сотрудники посольств и миссий США в Китае, России, Великобритании и, в прошлом месяце, в Вене (Австрия), сообщили об аналогичных симптомах.

Об этом сообщает интернет-издание Polygraph.info – сайт, созданный в структуре службы «Голос Америки», не особо скрывающей свою направленность на ведение «информационной войны» с геополитическими противниками США, прежде всего – с Россией.

Polygraph.info поясняет, что упомянутые инциденты стали широко известны как «гаванский синдром», поскольку были впервые отмечены американскими и канадскими дипломатами, работавшими в Гаване, столице Кубы, в 2016 году. Жертвы сообщали о внезапном заболевании с симптомами, включающими головные боли, головокружение, дезориентацию, звон в ушах, потерю зрения и слуха. В некоторых случаях сообщалось о повреждении головного мозга и длительном заболевании.

Целевая группа Госдепартамента США провела расследование после первых сообщений из Гаваны. В сентябре 2018 года посол Питер Род, возглавлявший эту работу, заявил комитету по иностранным делам Палаты представителей США, что министерство «пришло к выводу, что это были нападения». Свидетельства, «основанные на перехватах сообщений», позволили тогда предположить, что «за этими атаками стоит Россия», как сообщила NBC со ссылкой на источники в разведке США.

В России государственные чиновники и высшие законодатели встретили отрицаниями и насмешками сообщения США о Гаванском синдроме и подозрениях в причастности России. Российские официальные лица и государственные СМИ заявляют, что спекуляции о том, что Россия знает или использует микроволновое оружие или аналогичные технологии, являются фальшивкой.

Хотя причина синдрома Гаваны до сих пор остается предметом споров, Polygraph.info выдал новую порцию «свидетельств», указывающие на возможности России в отношении электромагнитного оружия. Фактически, все они сводятся к упоминаниям СВЧ-оружия в системах РЭБ.

Так, издание ссылается на информацию агентства RT (Russia Today) от 2018 года, где говорится, что СВЧ-оружие может уничтожить или временно вывести из строя вражеские машины и компьютеры, а также является вредным для людей, вызывая «деградацию нервной и иммунной систем, а также метаболические сбои». RT процитировал представителя российского «Концерна радиоэлектронных технологий» (КРЭТ), крупного российского оборонного подрядчика.

В книге, написанной группой российских экспертов и опубликованной в 2009 году под названием «Параллельное оружие, или с помощью чего и как можно убивать в 21 веке», сообщается, что бывший Советский Союз запустил программу СВЧ-оружия в 1977 году, а первые его образцы были созданы к 1982 году. Согласно книге, советская комиссия в конечном итоге уничтожила большую часть проекта, связанную с вооружением, но, тем не менее, обнаружила, что высокоточное оружие СВЧ было очень эффективным против телекоммуникационных систем.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США заявляло, что «располагает доказательствами наличия микроволнового оружия». В сентябре 2018 года газета The New York Times получила и опубликовала меморандум АНБ, где агентство подтвердило на основе разведывательных данных 2012 года, что неназванная «враждебная страна» обладала «мощным микроволновым системным оружием, которое может иметь возможность ослабить, запугать или убить врага с течением времени, не оставляя следов».

Первоначально американская разведка и другие официальные лица относились к сообщениям о Гаванском синдроме скептически, а раннее расследование ФБР опровергло теорию «нападения». Отдел поведенческого анализа ФБР пришел к выводу, что «гаванские пациенты» страдали «массовым психогенным заболеванием – состоянием, при котором группа людей, часто думающих, что они подверглись чему-то опасному, начинает чувствовать себя плохо».

Но в связи с новыми случаями, о которых было сообщено, ФБР в настоящее время «пересматривает» свое заключение. В другом отчете – Национальной академии наук за 2020 год – были сделаны два вывода: описанный синдром был уникальным и достоверно совместимым с воздействием электромагнитных волн.