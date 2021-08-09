Китай долго насмехался над желанием США создать аналог Североатлантического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако сейчас ему совсем не до смеха, сообщает американское издание Foreign Affairs.

Авторы публикации указывают, что Индия, Япония, США и Австралия подтвердили желание участвовать в союзе четырех. Идею их объединения Вашингтон вынашивает еще с 2004 года. Именно тогда эти четыре государства участвовали в устранении последствий страшного цунами в Индийском океане.

Изначально объединяться не хотели Австралия и Индия. Однако сейчас они склоняются к мысли, что идея аналога НАТО является довольно удачной.

После прихода к власти в США Джо Байдена, мечтающего создать коалицию против Китая, КНР сменила насмешки на более серьезное отношение и взялась разрушать связи между странами четверки. Так, он попытался наладить отношения с Индией и Японией, предложив им «пряник» в виде уступок в торговых делах, а против Канберры использовал «кнут», представляющий собой ограничения на импорт некоторых продовольственных товаров и сырья.

Увидев, что эти меры не возымели должного эффекта, Китай ринулся в политическую атаку сразу не всех потенциальных участников нового альянса. Вполне возможно, что именно поэтому создание аналога НАТО пока задерживается. Но вопрос с ним все еще остается открытым.