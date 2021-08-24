В США на базе Форт-Блисс состоялись испытания «Железного купола». Об этом стало известно порталу Defense Blog от Управления Армии США по ракетным системам и космосу.

Как сообщается, «Железный купол» (IDDS-A) разрабатывался для осуществления защиты от артиллерийских снарядов и мин, БПЛА, а также от дозвуковых крылатых ракет. Согласно имеющейся информации, испытания проводились вместе с Израилем и компанией Rafael.

Достичь договоренности о покупке двух таких систем Израилю и США удалось ещё два года назад. Уже в 2020 году США получили IDDS-A. Испытания проводились впервые и были успешно завершены – военным необходимо было поразить несколько учебных целей, что и было сделано при помощи ракет-перехватчиков «Тамир».

Размещение IDDS-A планируется временно. В настоящее время также ведётся улучшение системы IFPC, которая должна будет стать основным средством защиты.

Ранее мы сообщали о том, что в США вновь провалили испытания гиперзвуковых ракет. Однако было заявлено, что, несмотря на провал, разработчикам удалось добиться многих целей.