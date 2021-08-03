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Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент не исключает возможности захода кораблей США в воды Крыма. Об этом пишут РИА Новости.

Так, Кент вспомнил об инциденте с эсминцем Великобритании Defender, и указал, что США уже давно делали нечто подобное. В частности, он сообщил об инциденте в 1988 году, когда военное судно США осуществило создание напряжённой обстановки с кораблями СССР. Аналогичные ситуации происходили и в другое время.

Кроме того, Кент высказал насчёт Китая. Согласно его заявлению, Китай мешает осуществлению судоходства в Южно-Китайском море, а также нарушает права филиппинских островов. В США хотят покончить с этой ситуацией и так же, как и в Чёрном море, они будут продолжать отстаивать право на свободную навигацию.

Недавно командование ВМС Великобритании заявило, что в Крыму мог погибнуть последний боеспособный эсминец страны. Как было отмечено, в настоящее время все эсминцы, кроме HMS Defender, находятся на ремонте или выполняют иные задачи.

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