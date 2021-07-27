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Командование ВМС Великобритании выразило серьезную озабоченность из-за практически полного отсутствия крупных надводных боевых кораблей.

Как сообщается, ВМС страны в настоящее время имеют шесть эсминцев, однако боевые задачи может выполнять только HMS Defender – именно его Великобритания чуть было не лишилась у берегов Крыма.

Так, было отмечено, что HMS Dountless несколько лет назад остановился в море, два года спустя аналогичная ситуация произошла у HMS Duncan, а HMS Daring и вовсе с такой поломкой сталкивался два раза. Кроме того, ещё один эсминец, HMS Diamond, этим летом был вынужден отправиться на ремонт. Ещё один эсминец, HMS Dauntless, от службы в ВМС пока что освобождён в связи с выполнением другой задачи.

В итоге, вышло так, что командование ВМС Великобритании послало к границе России свой единственный боеспособный эсминец. Если же и с ним что-то случится, то Великобритания будет вынуждена попросить у НАТО корабли для прикрытия своих авианосцев. Это ситуация, как заявил глава оборонного комитета в палате общин Великобритании Тобиас Эллвуд, является красной чертой, после которой начнётся деградация флота.

Ранее мы сообщали о причинах, из-за которых пять эсминцев Великобритании не готовы к боевым действиям. О проблемах заявил британский министр оборонных закупок Джереми Куин.

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