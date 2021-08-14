Американское интернет-издание «1945» (19FortyFive) отмечает: у России не так много финансово-экономических ресурсов, и сейчас одной из приоритетных задач страны является создание более мощных военно-воздушных сил. Публикуем перевод статьи 19FortyFive, где оценивается ход реализации планов модернизации ВКС России.

Российские Воздушно-космические силы продолжают эксплуатировать многие самолеты, чей срок службы примерно равен возрасту сидящих в кабинах летчиков. При этом многие из конструкций можно проследить еще с советских времен – и, вероятно, на них могли летать родители и даже дедушки нынешних молодых пилотов.

То же самое, конечно, верно и в отношении ВВС США, у которых также есть стареющие бомбардировщики. Но истребители США в целом намного новее, в их числе много F-22 Raptor и F-35 Lightning II последнего пятого поколения.

Сейчас Россия активизировала усилия по значительной модернизации своего воздушного флота, для которого до конца 2021 года будут поставлены десятки новых и свыше 200 прошедших модернизирацию самолетов.

«До конца текущего года запланирована поставка более 60 единиц новой авиатехники», – сказал в среду в интервью газете «Красная звезда» заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов. Российский авиационный генерал также добавил, что ВКС получит более 200 модернизированных самолетов, которые будут оснащены улучшенной авионикой, системами вооружения и другим оборудованием, позволяющим им продолжать летать в течение многих лет, а возможно, и десятилетий. Дронов также сообщил, что все версии модернизированных самолетов «прошли испытания в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике», с учетом чего в их конструкцию и оснащение были внесены необходимые корректировки.

Приобретение шестидесяти самолетов может показаться незначительным, но Москва взяла на себя целый ряд амбициозных программ в рамках своей военной модернизации – это и усовершенствование многих из своих стареющих боевых кораблей, включая свой единственный действующий авианосец, и увеличение подводных сил флота, и программы разработки совершенно новой бронетехники, включающей новый основной боевой танк, и, прежде всего, новейшие системы гиперзвукового оружия.

Для страны, которая еще пару десятилетий назад испытывала серьезную нехватку денежных средств, у России не так много ресурсов. Согласно отчету американского Центра военно-морского анализа за декабрь 2020 года, современные российские ВКС становятся меньше числом, но намного более боеспособными.

ВКС России значительно меньше, чем объединенные военно-воздушные силы НАТО, при том. что у России почти нет союзников, способных помочь ей в войне, но она по-прежнему может содержать значительное количество самолетов для защиты своих границ. В некоторых случаях боевая авиация России даже расправляет крылья – настолько, чтобы показать, что она способна достигать американских территориальных вод вблизи Аляски и Гавайев.

В дополнение к наращиванию своей военной авиации для обороны, Москва прилагает усилия, чтобы стать крупным экспортером военной техники. Те 60 новых самолетов, которые поступят в строй, могут стать хорошим знаком для привлечения иностранных покупателей.