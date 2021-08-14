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Обширная программа модернизации боевой авиации, которую сейчас реализует Россия, может превратиться для Соединенных Штатов в серьезную проблему. Так, обновленные самолеты способны совершать дальние вылазки, из-за чего появляется угроза для Гавайских островов и Аляски, уверен военный эксперт издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Он пояснил, что Россия, как и Соединенные Штаты, в основном использует старые самолеты, многие из которых построены еще во времена холодной войны. Но сейчас она решила изменить ситуацию, для чего модернизирует устаревшие и создает новые истребители и бомбардировщики.

Уже до конца текущего года ВКС РФ должны получить в свое распоряжение 60 новых самолетов, среди которых истребитель пятого поколения Су-57, а также модернизированные варианты Су-30 и Су-35, Ил-76МД90А, Су-34 и прочие.

Одновременно с этим для ВКС разрабатываются гиперзвуковые ракеты воздушного базирования, что позволяет утверждать – РФ серьезно взялась за боевую авиацию и в скором времени вполне сможет побороться за господство в воздухе.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», утверждает, что РФ с помощью новых самолетов и гиперзвукового вооружения продемонстрирует готовность оборонять свои границы от любого вторжения, а также может делать более частые вылазки к Гавайям и Аляске, чтобы постоянно держать Вашингтон в напряжении.

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