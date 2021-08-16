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Американские конструкторы намерены использовать в хвостовом обтекателе новейшего вертолета Bell 360 Invictus открытый рулевой винт вместо традиционного импеллера или фенестрона. Это, по их мнению, позволит сделать винтокрылую машину более маневренной, а также улучшить ее управляемость при полетах на высокой скорости.

Bell – это двухместный ударно-разведывательный вертолет, который сейчас находится на стадии разработки. По замыслу, он должен развивать высокую скорость, а также иметь модульную конструкцию, позволяющую устанавливать любые виды вооружений в зависимости от особенностей конкретной боевой задачи.

В 2020 году была начата сборка прототипа боевого вертолета. В настоящий момент фюзеляж уже соединен с другими элементами. Кроме того, разработчики установили на него несущий винт и в настоящий момент занимаются монтажом электрической системы. Кроме того, конструкторы уже провели установку трансмиссии.

Пентагон намеревается использовать вертолеты Bell для замены отработавших свое конвертопланов V-22 Osprey. Первый полет опытного образца запланирован на 2023 год.

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