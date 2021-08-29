Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты продолжают робкие попытки угнаться за Россией в сфере разработки гиперзвукового оружия. Примерно в то же время, когда Минобороны РФ подписывало контракт с НПО машиностроения на поставку новейших «Цирконов», в американском штате Юта прошли испытаний второй ступени двигателя для крылатых ракет, сообщило издание Defense News.

Первую ступень твердотопливного двигателя компании Northrop Grumman, Moog и Lockheed Martin совместно с ВМС США испытали еще в мае текущего года.

Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете морского базирования, способной развивать скорость не выше пяти чисел Маха. Надводные корабли американских ВМС должны получить ее в 2023 году, а атомные субмарины – годом позже. Представители Пентагона заявляют, что благодаря высокой скорости, а также способности к маневрированию уже после пуска ракету не смогут уничтожить средства ПВО / ПРО потенциального противника.

Напомним, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» разгоняются до 8–9 Махов. Увернуться от них невозможно – в подавляющем большинстве случаев противник обнаружит боезаряд уже в момент попадания по цели. Также в распоряжении США и других стран не существует каких-либо систем, способных обнаружить пуск «Циркона».

Вам может понравиться

Пентагон запретил своим базам в Европе покупать российские энергоресурсы

Пентагон опубликовал изменения к положениям о военных закупках для бюджета на следующий финансовый год, в которых запретил своим военным базам на территории Европы приобретать российские энергоресурсы. Теперь эти военные объекты

Разведка Украины запугивает Европу “крымской военной угрозой”

С начала 2021 года Россия существенно усилила военное присутствие в Крыму, говорится в докладе главного разведывательного управления при украинском военном ведомстве. В этом документе также сообщается, что РФ ежегодно наращивает

“Талибан” обвиняет американцев в организации одного из взрывов в Кабуле

Официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что один из взрывов в аэропорту Кабула был точно организован американскими военнослужащими. Они, по его мнению, взорвали склад с боеприпасами,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 24 °C | Королев: погода, 29 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 29 августа – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 29 августа – ясно, до 33 °C |