Соединенные Штаты продолжают робкие попытки угнаться за Россией в сфере разработки гиперзвукового оружия. Примерно в то же время, когда Минобороны РФ подписывало контракт с НПО машиностроения на поставку новейших «Цирконов», в американском штате Юта прошли испытаний второй ступени двигателя для крылатых ракет, сообщило издание Defense News.

Первую ступень твердотопливного двигателя компании Northrop Grumman, Moog и Lockheed Martin совместно с ВМС США испытали еще в мае текущего года.

Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете морского базирования, способной развивать скорость не выше пяти чисел Маха. Надводные корабли американских ВМС должны получить ее в 2023 году, а атомные субмарины – годом позже. Представители Пентагона заявляют, что благодаря высокой скорости, а также способности к маневрированию уже после пуска ракету не смогут уничтожить средства ПВО / ПРО потенциального противника.

Напомним, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» разгоняются до 8–9 Махов. Увернуться от них невозможно – в подавляющем большинстве случаев противник обнаружит боезаряд уже в момент попадания по цели. Также в распоряжении США и других стран не существует каких-либо систем, способных обнаружить пуск «Циркона».