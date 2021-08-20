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На территории американской военной базы «Форт Силл» были проведены полевые испытания бронетранспортера Stryker, оборудованного тестовым образцом лазерного оружия мощностью 50 киловатт.

Отмечается, что разработка нового боевого лазера началась около двух лет назад. Его основная задача заключается в уничтожении беспилотников. В Пентагоне при этом уточняют, что данная лазерная установка может сбивать ракеты, а также минометные и артиллерийские снаряды. Специалисты продолжат работать над комплексом для улучшения его энергетической системы.

Эксперты отмечают, что с помощью него американские военные надеются усилить системы ПВО и ПРО наземных вооруженных сил. Планируется также значительно снизить логистические расходы, уменьшив тем самым стоимость жизненного цикла лазера. Первые БТР с подобным оружием будут переданы военным в октябре текущего года.

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