Производство и поставка танков Т-90М, призванных стать «переходными» до серийных поставок Т-14 «Армата», идет очень медленно. Как пишет китайский портал QQ-Tencent, это говорит о том, что российская танковая промышленность серьезно деградировала – ей потребовалось несколько лет работы, чтобы армия получила 66 танков Т90М. Представляем перевод основных положений статьи в китайском издании.

Корпорация «Уралвагонзавод» отчиталась о выполнении договорных обязательств перед Минобороны России, поставив 26 танков Т-90М «Прорыв». В это число включены не только новые танки, но и те, что прошли капитальный ремонт и модернизацию.

Основным отличием Т-90М от базового Т-90 является новый многослойный композитный бронированный модуль башни. Также Т-90М оснащен усовершенствованной системой управления огнем и автоматическим заряжанием, модернизированным программно-аппаратным комплексом. Улучшено коммуникационное оборудование, способное обмениваться данными с другими транспортными средствами в режиме реального времени.

Самым заметным усовершенствованием этих танков является установка нового тепловизионного прицельного комплекса российского производства, который, как было заявлено, «по своим характеристикам намного превосходит импортные аналоги». Во всех ранних прототипах танков Т-90М использовались тепловизионные камеры, импортированные из Франции. После санкций Запада Россия вынуждена была локализовать их выпуск.

В СССР военная оптическая промышленность и тепловизионные технологии были довольно развиты. После распада Советского Союза Россией с участием Белоруссии было также разработано большое количество систем для самолетов, танков и другой наземной техники. Однако основные компоненты этих систем, то есть матрицы в инфракрасной фокальной плоскости, микросхемы обработки, световодные устройства, миниатюрные охлаждающие системы и т.д., оставались в целом старыми советскими, технологически все более отставая от многих новинок Западе.

На танках Т-90 использовалась тепловизионная система «Текила», разработанная в 1990-х годах. После того, как танк Т-90 был экспортирован в Индию, именно «Текила» вызвала критику индийской армии из-за отсталости техники и низкой производительности. Чтобы не терять деньги на экспорте вооружений, Россия была вынуждена импортировать основные компоненты тепловизора Talis из Франции. Таким образом, более десятилетия все наиболее совершенные военные тепловизионные системы российской армии основывались на западных основных компонентах.

После многолетних усилий Россия в 2016 году произвела самостоятельно разработанную матрицу инфракрасной фокальной плоскости 639,9×521. Еще через 4 года на этой основе в России была разработана отечественная тепловизионная камера, которую после наладки серийного производства можно будет использовать на новых танках, таких как Т-14 и Т-90М. Эта новая матрица фокальной плоскости имеет разрешение около 300 000 пикселей. Таким образом, уровень российских технологий сейчас эквивалентен уровню Китая в начале этого века. Новая тепловизионная камера для танков, только что выпущенная, примерно аналогична раннему уровню китайского танка 99A версии 2008 года.

При этом сам танк Т-90М – последняя версия российского танка Т-90 – мощная, надежная, отлично вооруженная и защищенная машина. Пока самая передовая модель Т-14 «Армата» еще не отработана и не может быть поставлена в больших количествах, танк Т-90М станет «переходным продуктом» между двумя поколениями российских танков, чтобы обеспечить сохранение боевой мощи. Однако производство и поставка танков Т-90М по-прежнему идет очень медленно, что говорит о том, что российская танковая промышленность находится в упадке.

Еще на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Минобороны России и Уралвагонзавод подписали контракт на поставку первой партии из 30 танков Т-90М. 10 из них должны быть построенными заново, а остальные 20 – модифицироваться из старых танков Т-90. Условия контракта 2017 года предусматривали осуществить это в 2018-2019 годах, но фактически первая партия из 8 танков поставлена лишь в марте 2020 года.

По заявлениям официальных лиц, сделанных на форумах «Армия-2018» и «Армия-2019», в 2020 году должно быть поставлено 30 танков Т-90М, в марте 2021 года – 10 машин, а в августе 2021 года – 26 машин. Таким образом, по итогам работы танковой промышленности с 2017 года в состав российской армии поступило лишь 66 танков Т-90М.

В целом основной боевой танк Т-90М очень популярен в российской армии, может удовлетворить текущие потребности России и способен служить долгое время, став эффективной заменой и стандартом модернизации старого Т-90. В конечном итоге Т-90М на какое-то время составит основу российских бронетанковых войск, и, помимо медленных темпов производства и поставки, вряд ли к нему есть основания придраться.