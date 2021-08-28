На «Телеграм»-канале военных корреспондентов «Русской Весны» появилась информация о том, что по воздушному судну РФ террористы выпустили две ракеты.

Отмечается, что данное происшествие случилось в приграничном районе между областями, контролируемыми террористическими группировками и правительственной армией. Указывается, что пуск ракет был осуществлен в окрестностях наблюдательного поста Турции, расположенного в Идлибе.

На данный момент времени неизвестно, по какому именно летательному аппарату был открыт огонь. Боевикам в итоге не удалось попасть в цель, так как они не рассчитали высоту ее полета. Скорее всего, террористы выбрали указанное место пуска, чтобы избежать контрудара со стороны российских ВКС. Однако журналисты указывают на то, что боевая авиация РФ все равно обстреляла их позицию.