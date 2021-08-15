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Аналитики шведского издания Svenska Dagbladet похвалили первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева за ряд решений, которые в итоге привели к развалу страны.

Они отметили, что именно действия Горбачева привели к тому, что экономическое положение Советского Союза резко ухудшилось. Также его провальная политика спровоцировала серьезные проблемы и на других направлениях. В том числе, и в оборонительной сфере. Именно поэтому СССР начал разваливаться. Шведские эксперты уверены, что за это Горбачев честно заслужил Нобелевскую премию, которая была ему вручена в 1990 году.

К причинам развала СССР аналитики относят и гонку вооружений, которая фактически обескровила Советский Союз и ослабила весь блок государств Варшавского договора. Москва в то время постоянно увеличивала затраты на оборону и в итоге полностью погубила остальные сферы, включая экономику. По мнению экспертов, распад Союза принес большую пользу множеству других государств, включая бывших союзников и республик СССР.

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