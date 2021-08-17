В информационном агентстве Politico отметили, что в шасси воздушного транспортника C-17 американских ВВС, вылетевшего из столицы Афганистана, было обнаружено тело человека.

На фотоснимке, опубликованном в Сети, можно увидеть очертания чьих-то ног. Вероятнее всего, умерший афганец пробрался в шасси самолета, пытаясь покинуть страну, которая ранее была захвачена «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Труп нашли после посадки «в третьей стране», совершенной из-за того, что воздушное судно посчитали «временно неисправным».

Ранее в Интернете был опубликован ролик, на котором можно увидеть, как из самолета, взлетевшего с кабульского аэропорта, выпадают два объекта. Пользователи считают, что ими являлись двое афганцев, не сумевших удержаться на внешней части транспортного судна. На данный момент известно о 7 умерших при подобных обстоятельствах.