В Сети был опубликован трейлер нового мини-сериала от Netflix «Новый вишнёвый вкус».

Действие сериала происходит в начале 1990-х годов. В центре сюжета сериала – девушка по имени Лиза Нова. Она собирается снять собственный фильм, для чего переезжает в Лос-Анджелес. Здесь она знакомится с продюсером Лу Берком, который впоследствии её использовал, из-за чего девушка загорелась жаждой мести.

Для воплощения своих планов она решила использовать нетрадиционные методы, – попросила помощи у женщины, способной накладывать проклятие. Но загадочному воздействию подверглась сама Лиза – теперь она может видеть призраков и различных монстров.

Главную роль в проекте исполнила Роза Салазар, известная по фильму «Алита: Боевой ангел» и сериалу «Отмена». Также в проекте появятся Кэтрин Кинер, Эрик Ландж, Мэнни Хасинто. Выход сериала запланирован уже на 13 августа.

Ранее мы сообщали о вышедшем трейлере тринадцатого сезона сериала “Доктор Кто”. Отмечается, что выход сериала запланирован на этот год.