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В Сети появились уникальные видеокадры завершающей части операции «Бегемот-2», которую проводил советский флот. Главной ее целью была проверка возможности осуществлять залповые ракетные удары с подводной лодки.

Ключевую роль в операции сыграла атомная субмарина К-407, которая до сих пор находится в составе ВМФ РФ под названием «Новомосковск». Она дала мощный залп шестнадцатью ракетами Р-29 «Синева», которые стартовали с интервалом в 14 секунд.

Операция была завершена успешно – ракеты стартовали четко по графику, не создавая даже малейших задержек.

Сообщается, что для США удачное завершение советской операции стало неприятным сюрпризом. Все дело в том, что даже современные подводные лодки американского флота не способны производить подобные залпы. А уж в те времена они не могли о таком даже мечтать.

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