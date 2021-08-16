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В Афганистане погибло несколько местных жителей, которые попытались проникнуть в самолет и улететь из страны как можно дальше. Они выпали из пассажирского лайнера, что хорошо видно на записи, которая появилась в социальных сетях.

В Международном аэропорту Кабула второй день подряд наблюдается настоящий хаос. Страшная давка показывает, что от талибов (движение «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация) афганцы готовы бежать всеми возможными способами.

По непроверенным данным, люди цеплялись за стойки шасси вылетающих из Кабула самолетов, чтобы выбраться из страны. Точно известно, что погибло минимум 4 человека – они сорвались вниз и упали на жилые дома.

Также несколько человек погибло в давке, которая образовалась на летном поле. Американским военным пришлось открывать огонь в воздух, чтобы остановить толпу, так как самолеты, предназначенные для эвакуации военнослужащих и дипломатов, просто не способны вместить всех желающих выбраться из Афганистана.

Напомним, что в воскресенье талибы заявили о создании «Исламского Эмирата Афганистан», который будет жить по законам шариата. Они взяли Кабул без боя, так как власти страны решили не оказывать сопротивления террористам.

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