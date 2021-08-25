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На Гавайях проходят учения SINKEX, в которых задействован американский флот. В одном из видео, посвященным этим маневрам, показали уничтожение подлежащего списанию фрегата Ingraham, относящегося к проекту Oliver Hazard Perry.

Для уничтожения корабля Пентагон задействовал сразу несколько видов техники. Удары наносились ракетами AGM-84D с истребителей F/A-18C/D Hornet, а также беспилотными наземными системами NEMESIS и противолодочные самолеты P-8A Poseidon. Также «руку» к потоплению старого фрегата приложила субмарина Chicago, экипаж которой нанес удар торпедами UGM-84D.

Добивать корабль пришлось ракетами Mk 48, так как пока он не был в буквальном смысле слова разорван на две части, потопить его не удалось.

По словам журналистов издания The Drive, такие морские удары сразу с нескольких видов техники теперь станут частью новейшей концепции ведения войны.

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