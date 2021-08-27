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Для патрулирования и загоризонтной разведки Россия сегодня использует в основном вертолеты. Однако они способны находиться в воздухе не более 3 часов и преодолевать около 200 километров, что не соответствует современным требованиям. Именно поэтому принято решение создать новую перспективную систему для этих целей.

Глава проектной группы воздушных средств ФПИ (Фонд перспективных исследований) Ян Чибисов рассказал об одном из вариантов реализации технического задания главного военного ведомства РФ. Он отметил, что существует возможность создания комплекса, состоящего из двух аппаратов – дрона-циклолета, разработанного по проекту «Циклон», а также беспилотника «Орион».

Необходимость в циклолете возникает из-за невозможности поднять «Орион» в воздух с вертолетной площадки корабля. Дрон, который весит около трех тонн, будет применяться в качестве воздушной посадочной площадки. «Орион», способный находиться в воздухе около суток будет подниматься и опускаться на боевое судно посредством циклолета, а последний все остальное время будет оставаться на корабле.

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