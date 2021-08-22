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Представители АО ГНПП «Регион» сообщили о старте проектирования в РФ контролируемых авиабомб, предназначенных для самолетов и ударных БПЛА.

Согласно их словам, специалисты уже работают над соответствующим проектом. В рамках него планируется создать малогабаритные бомбы, которые можно будет использовать не только на беспилотниках, но и оперативно-тактических воздушных судах. Работа ведется по инициативе самих конструкторов предприятия.

Указывается, что данная разработка получит повышенные боевые характеристики, которые превышают показатели западных аналогов. Однако информацию о параметрах будущих снарядов разработчики раскрывать не стали, поэтому на данный момент неизвестны их габариты, радиус поражения и вес. В компании также не назвали даже примерных сроков завершения работы над авиабомбой.

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