Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что на одном из российский авиационных заводов началась агрегатная сборка образцов бомбардировщика ПАК ДА. Этот самолет должен прийти на смену все еще грозным, но постепенно устаревающим Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95.

В настоящий момент о бомбардировщике известно лишь то, что он будет дозвуковым. Никакие его технические параметры не разглашаются. Перед российскими инженерами поставлена задача создать боевой самолет, который станет достойным конкурентом американскому B-21 Raider и не будет уступать ему по характеристикам.

Минобороны планирует начать серийное производство ПАК ДА примерно в 2029 году. Также известно, что первый российский стелс-бомбардировщик совершит первый полет максимум в 2026 году.