В России прошли испытания предназначенного для отслеживания надводной обстановки мобильного комплекса «Стратегия», разработанного концерном «РТИ Системы». Он подтвердил все заявленные характеристики и теперь будет представлен на форуме «Армия-2021».

Возглавляющий концерн Юрий Аношко рассказал, что комплекс был несколько модернизирован, что позволило значительно расширить сферу его применения. К примеру, теперь «Стратегию» можно использовать в экстремальных условиях Арктики и на самых труднодоступных участках российского побережья.

Комплекс «Стратегия» наделен множество функций. Он не только отслеживает текущую обстановку в море, но еще и запоминает нормальную картину судоходства, а впоследствии постоянно обнаруживает малейшие отклонения от нее. Кроме того, мобильное оборудование дает возможность своевременно выявить какие-либо проблемы, связанные с безопасностью мореплавания, загрязнения окружающей среды.

Дополнительным преимуществом является способность комплекса получать информацию от разнообразных технических устройств и систем, с которыми он поддерживает постоянную двухстороннюю связь.