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Еще только начиная захват власти в Афганистане, представители движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) пообещали России не нападать на граничащие с ней страны Средней Азии – Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Киргизию. Москва внимательно следит за выполнением этого обещания и готова моментально отреагировать на его нарушение.

Портал Avia.Pro сообщает, что если талибы попытаются пересечь границы Афганистана и атаковать союзников РФ, она нанесет по боевикам мощный удар с применением бомбардировщиков Ту-22М3. Эти боевые самолеты дальней авиации находятся в готовности вылететь к месту событий по первому же запросу правительств упомянутых выше государств.

Россия контактирует с талибами, признавая, что в сложившейся ситуации они получили реальную возможность забрать в свои руки всю власть в Афганистане. Однако это не означает, что террористы могут позволить себе захватывать соседние государства. На любую их агрессию Москва даст мгновенный и очень жесткий ответ.

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