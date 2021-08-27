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Flightradar и подобные ему сервисы в скором времени не смогут видеть российские самолеты, заявил Сергей Бабуров, возглавляющий Институт авиационного приборостроения «Навигатор». В своем выступлении на форуме «Армия-2021» он раскрыл подробности.

Российская система предупреждения столкновений в воздухе, которую разработал институт, оснащена новой функцией, которая переводит самолет в режим радиомолчания. Поэтому для того чтобы исчезнуть из поля зрения Flightradar, летчику будет достаточно щелкнуть тумблером.

Переключатель, установленный на самолете, будет отключать излучение СПСВ, по которой, собственно, и ориентируются мониторинговые порталы. Сразу же после этого истребитель или бомбардировщик не сможет увидеть никто.

Институт «Навигатор», который функционирует с 1992 года, занимается разработкой бортовых систем, способных выполнять большое количество функций, навигационно-посадочных комплексов и систем, а также оборудования TAWS, ACAS, TCAS, обеспечивающего безопасность полетов.

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