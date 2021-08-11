Перед началом нового учебного года региональные управления Роспотребнадзора по всей стране публикуют отчеты проверок учебных заведений и комбинатов питания. При этом петербургское отделение надзорного ведомства не спешит отчитываться о проведенной работе.

Отделение РПН по Костромской области сообщает, что за прошлый год было выявлено 370 нарушений, за которые были выписаны штрафы на общую сумму 2,77 млн рублей. Наибольшее число претензий касалось нарушения условий хранения продуктов, занижение массы порций, маркировки продукции и ошибок в сопроводительных документах.

В Сахалинской области Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе почти половины проверенных местных поставщиков соцпитания.

В Рязанской области сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения требования СанПиН в более чем 130 образовательных учреждениях.

В Ростовской области, согласно отчету РПН, самыми распространенными нарушениями в образовательных учреждениях стали заниженный объем порций, сокращение времени, выделяемого детям на прием горячего питания, несоблюдение технологии приготовления пищи, и, как следствие, потеря качества продуктов.

В Ленинградской области Роспотребнадзор выписал штрафов на сумму 9 млн рублей учебным заведениям и организаторам питания за выявленные нарушения. Большинство из них касалось несоблюдения условий хранения продуктов и технологических процессов приготовления блюд для детей.

В отличие от своих региональных коллег управление РПН в Санкт-Петербурге не спешит обнародовать результаты проверок, а ведь эта информация могла бы помочь поставщикам продовольствия исправить недочеты и лучше подготовиться к новому учебному году.

Например, комбинат «Артис-детское питание» получил множество крупных контрактов на организацию питания в учебных заведениях Северной столицы. Однако ранее родители добивались отстранения данной компании от работы с детьми из-за большого количества жалоб. После того, как «Артис» начал обслуживать Мариинскую больницу Петербурга, пациенты стали жаловаться на скудное питание в медучреждении.

Недавно Северную столицу потрясло массовое отравление воспитанников детского сада № 55 Фрунзенского района, где организацией питания занимается комбинат «ТЗБ «Петроградская». При этом данная компания получила многомиллионные госконтракты на обслуживание образовательных учреждений в новом учебном году.

Также петербургские родители в социальных сетях сообщают, что их дети отказываются питаться в школе, куда питание поставляет комбинат «ТД А.П. Иванов», поэтому вынуждены брать еду из дому.

В связи с этим, родительское сообщество Северной столицы высказывает недоумение из-за отсутствия данных по результатам проверок со стороны РПН отдельных поставщиков соцпита перед началом нового учебного года.