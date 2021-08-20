Если Беларусь вдруг надумает воевать с Польшей, она непременно проиграет, так как не представляет для Варшавы практически никакой угрозы. Такой вывод сделали военные эксперты издания Defence 24, которые изучили информацию о белорусской армии.

Они пояснили, что по численности польская армия превосходит гипотетического противника вдвое – 120 тысяч против 50-60 тысяч военнослужащих. Кроме того, в Беларуси очень мало боевой техники. Причем практически вся она досталась Минску в наследство от Советского Союза и вряд ли готова к серьезным боевым действиям. Из 1200 танков на ходу находятся около трехсот. То же самое наблюдается и в арсеналах артиллерийского оружия. Большая его часть находится на хранении и неизвестно в каком состоянии.

Из всего этого эксперты сделали вывод, что Беларусь не представляет для Польши никакой опасности. Однако они совершенно подметили, что к Минску в случае войны может присоединиться Западный военный округ России, что сразу же изменит ситуацию не в пользу Варшавы.