Представители управления МВД в Ленобласти сообщили о задержании подозреваемого, обвиняемого в избиении мужчины в Гатчинском районе, в аэропорту «Пулково».

Отмечается, что работники правоохранительных органов смогли найти и задержать 54-летнего жителя Санкт-Петербурга в четверг, 29 июля, примерно в девять часов вечера. Обвиняемый планировал сесть в самолет, летевший в Краснодар. Во время прохождения проверки оказалось, что мужчину ищут гатчинские полицейские.

Петербуржца подозревают в нанесении серьезных побоев. На него завели уголовное дело еще осенью предыдущего года, однако приказ о его розыске был дан лишь в апреле текущего года. Задержанного отвезли в полицейский отдел, находящийся в районном центре. Два дня он проведет в местной камере.