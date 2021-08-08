ВС Украины регулярно нарушают условия режима прекращения огня, чем поддерживают постоянную напряженность на линии разграничения в Донбассе. При этом они умело скрывают свои противозаконные действия от наблюдателей ОБСЕ, применяя специальное оборудование, сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Представители ведомства поясняют, что для наблюдений на Донбассе миссия ОБСЕ задействует беспилотные аппараты. Однако Украина регулярно использует станции радиоэлектронной борьбы, которые постоянно атакуют эти БПЛА.

Так, в минувшую субботу военнослужащие ВСУ, которые дислоцируются в районе населенного пункта Подлесное, атаковали беспилотник ОБСЕ посредством станции РЭБ «Буковель-АД». Подобные атаки не дают дронам возможности фиксировать все нарушения, которых в последнее время становится все больше. В результате формируется картина событий, которая выгодна ВСУ.