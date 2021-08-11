На официальном интернет-портале подмосковного правительства появилась информация о том, что в регионе удалось благоустроить первые двенадцать «народных троп».

Речь идет о пешеходных дорожках, которые были протоптаны местными жителями по популярным маршрутам. Их благоустройство началось в текущем году в рамках специального проекта. На данный момент времени ремонтные работы подходят к концу более чем на ста подобных тропах.

Отмечается, что к концу следующего месяца в Московской области собираются улучшить еще около одной тысячи тропинок. Михаил Хайкин, глава Министерства благоустройства Подмосковья, отметил, что этот проект позволит удовлетворить ежедневные нужды десятков тысяч людей. При этом по масштабам он окажется, к примеру, намного меньше программы благоустройства парковой зоны.