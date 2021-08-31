Военно-морские силы по всему миру быстро разрабатывают и приобретают множество беспилотных подводных аппаратов (БПА) из-за их скрытного характера и многогранных функциональных возможностей. В то же время с подводными дронами способен сложиться сценарий, аналогичный текущей ситуации с беспилотных летательными аппаратами (БПЛА) – их неизбирательное использование негосударственными субъектами и террористическими группами уже нанесло ущерб по всему Ближнему Востоку.

Об этом пишет одно из крупнейших морских изданий мира The Maritime Executive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В конце мая 2021 года вооруженные силы Израиля уничтожили вооруженный подводный необитаемый аппарат (underwater uninhabited vehicle – UUV), которым управляла террористическая группировка ХАМАС. Этот дрон-камикадзе использовался при попытке атаковать израильские оффшорные газовые и нефтяные объекты, по которым ХАМАС в прошлом безуспешно нацеливался с помощью ракет и необитаемых летательных аппаратов (БПЛА). Возможно, это первое зафиксированное в истории боевое использование вооруженного БПА негосударственным субъектом.

Военизированные БПА используются с 1950-х годов, в этой сфере традиционно лидируют США и Россия. В настоящее время БПА состоят на вооружении в более чем пятидесяти странах мира. По оценкам, по крайней мере 30 стран обладают собственными мощностями по производству БПА, а владеют или ранее владели ими 55 государств.

Таким образом, БПА становятся важным фактором в сфере международной безопасности. Также существует значительный интерес к подводным дронам и их разнообразным сферам применения со стороны не только военных, но и частных корпораций, неправительственных организаций. Это объясняет, почему весьма реалистичны прогнозы, согласно которым размер мирового рынка БПА вырастет с 2,0 млрд долларов в 2020 году до 4,4 млрд долларов к 2025 году.

Хотя технология все еще находится на относительно ранней стадии разработки и оставляет желать лучшего, БПА начали появляться в арсеналах менее развитых вооруженных сил и негосударственных субъектов из-за их высокой эффективности в качестве асимметричной ударной силы на море. Несмотря на то, что БПА преимущественно используются в ВМС разных стран в качестве невооруженных и разведывательных, в последнее время они также были адаптированы и разработаны для несения взрывоопасных боеприпасов и действий в наступательных целях.

Есть как минимум четыре задокументированных случая захвата БПА странами или негосударственными субъектами. Возможно, наиболее ярким примером является захват Китаем подводного дрона ВМС США в Южно-Китайском море в конце 2016 года. Вполне вероятно, что в КНР использовали это, чтобы понять и реконструировать технологии UUV. в. Хотя позже Китай вернул этот дрон, он и ранее он мог контрабандой заполучить образцы американских БПА, поскольку сейчас активно развивает собственные разработки.

Другие примеры включают захват американского БПА Remus силами хуситов у берегов Йемена в 2018 году, захват американского минно-разведывательного БПА ранней модели в 2005 году Северной Кореей и захват китайского подводного планера индонезийскими рыбаками в 2020 году. Хотя остается неизвестным, были ли эти захваченные БПА позже переделаны для эксплуатации их новыми владельцами, эти инциденты демонстрируют как возможности утечки технологий, так и некоторую уязвимость БПА.

Несмотря на явный рост распространения в последнее десятилетие, в настоящее время нет национальных или международных агентств, отвечающих за реагирование на БПА военного назначения, а их неоднозначный правовой статус привел к фактической гонке подводных вооружений. Тем не менее, есть два возможных ответа на эти вызовы: снижение рисков и развитие технологий защиты от БПА. Двусторонний подход, направленный одновременно на оба аспекта, скорее всего, даст наиболее эффективные результаты.

Решение о правовом статусе БПА во внутреннем и международном праве имеет решающее значение для безопасности государств и снижения риска на международной арене. Например, отнесение БПА к судам или их продолжениям отнесет их к категории в соответствии с правилами Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS). Это позволило бы БПА действовать соответственно в районах моря, как определено UNCLOS, освещая, где они могут быть законно развернуты и по каким причинам. В различных зонах государства могут применять правила, касающиеся в настоящее время морских судов, к БПА.

Однако UNCLOS сейчас не является твердой гарантией. США и многие другие страны не ратифицировали это соглашение, что снижает его действенность. Многие другие государства, в том числе Россия и Китай, часто критикуют и игнорируют его положения. Международные правоохранительные органы также часто оказываются неэффективными. Следовательно, государства должны также разработать более надежные защитные стратегии и технологии, чтобы помешать развертыванию БПА для военных операций.